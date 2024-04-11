В Челябинске решили восстановить обсерваторию на Алом поле

В мэрии Челябинска заявили о планах по восстановлению астрокомплекса Дворца пионеров и школьников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хорошо известный всем челябинцам металлический шар снова станет обсерваторией и будет открываться, как это и было задумано архитекторами почти 50 лет назад. Об этом заявила мэр Челябинска Наталья Котова

«Восстановим и модернизируем все механизмы купола, приобретем новое оборудование, организуем образовательное пространство и аудиторию для обучения школьников», – пообещала чиновница.

По словам главы города, будет продолжена традиция проведения открытых лекций: любой желающий сможет присоединиться к работе и поучаствовать в астрономических наблюдениях.

К реставрации и модернизации астрокомплекса власти планируют приступить в июне текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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