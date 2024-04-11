В Челябинске снова отключат светофоры на оживленных перекрестках в центре города

Второй день подряд в центре Челябинска не будут работать светофоры.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 12 апреля, водителям придется быть особенно осторожными на главной магистрали города.
С 8:00 до 18:00 будут отключены светофоры на перекрестках:
проспект Ленина – ул. Энтузиастов;
проспект Ленина – ул. Тернопольская.
Отметим, что ранее городские власти уже предупреждали об отключении светофорных комплексов на этих перекрестках с 8:00 до 18:00 четверга, 11 апреля.
Челябинск, Виктор Елисеев
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