В Челябинске снова отключат светофоры на оживленных перекрестках в центре города

Второй день подряд в центре Челябинска не будут работать светофоры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 12 апреля, водителям придется быть особенно осторожными на главной магистрали города.

С 8:00 до 18:00 будут отключены светофоры на перекрестках:

проспект Ленина – ул. Энтузиастов;

проспект Ленина – ул. Тернопольская.

Отметим, что ранее городские власти уже предупреждали об отключении светофорных комплексов на этих перекрестках с 8:00 до 18:00 четверга, 11 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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