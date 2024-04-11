В Челябинске арестовали одного из руководителей партии «Яблоко»

Зампреда Челябинского отделения партии «Яблоко» отправили под арест за публичную демонстрацию символики экстремистских организаций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместителя председателя Челябинского городского отделения партии «Яблоко» Джавида Агаева задержали вчера, 10 апреля. Об этом сообщили в телеграм-канале партии.

Активисту предъявили обвинение в публичном демонстрировании символики экстремистских организаций. Центральный районный суд Челябинска рассмотрел административное дело сегодня, 11 апреля.

По информации партийцев, претензии правоохранителей вызвал опубликованный челябинцем в прошлом году в «Ютуб» видеоролик. Правда, дело по этому поводу уже возбуждали. Но в октябре 2023 года прекратили за истечением срока давности.

Теперь, утверждают в организации, неизвестный злоумышленник создал «фейковую страницу» и опубликовал видео снова.

В качестве доказательства невиновности адвокат активиста пытался представить запросы челябинца администрации «Ютуб» об удалении видеоролика и аккаунта. Но судью это не убедило.

В итоге суд приговорил активиста к 14 суткам административного ареста.

Защита челябинца намерена обжаловать приговор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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