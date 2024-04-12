12 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

12.04.2024, четверг

10:00 Челябинск – Большое космическое путешествие для всей семьи (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)

10:00 Челябинск – Международный конкурс юных пианистов (Специальная детская школа искусств Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского, ул. Плеханова, 41)

10:00 Челябинск – Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» (ул. Степана Разина, 8, район железнодорожного вокзала)

13:00 Челябинск – Организационное совещание по проведению отборочных этапов городского конкурса «Я – исследователь» (МАДОУ «ДС № 339 г. Челябинска», ул. Елькина, 86б)

15:00 Челябинск – Детский кинозал «От книги к фильму»: «180 лет сказке Г.Х. Андерсена «Снежная королева» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

16:00 Челябинск – Занятия по рисованию масляной пастелью (Музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1)

17:00 Челябинск – Лекция «Уральские монастыри и храмы» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

17:00 Челябинск – Информационный мастер-класс «Вперед, к звездам!» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

17:00 Челябинск – Познавательное занятие «День космонавтики» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

18:00 Челябинск – Открытое занятие по дрессировке животных (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

20:00 Челябинск – «Больше, чем экскурсию по театру кукол» (Театр кукол, ул. Кирова, 8)

20:45 Челябинск – Праздничная подсветка в честь Дня космонавтики (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54б)

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