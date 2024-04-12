На уральском озере больше полусотни рыбаков унесло на льдине

Больше 50 рыбаков-южноуральцев оказались отрезаны от берега в Кунашакском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, инцидент произошел в четверг, 11 апреля, на озере Куракли-Маян в Кунашакском районе.

На поверхности водоема собрались более полусотни любителей подледной рыбалки. Увлекшись «тихой охотой», рыбаки не заметили, как из-за таяния льда у береговой линии образовалась закраина шириной 20-30 метров. Преодолеть такое расстояние любители рыбалки не смогли, и им пришлось дрейфовать в ожидании помощи.

Спасательная операция длилась почти всю ночь. С помощью альпинистского снаряжения спасатели соорудили веревочную переправу от берега к льдине, по которой на лодке переправляли пострадавших с имуществом на сушу.

В это время другая группа спасателей организовала поисковые работы на рыхлом льду акватории озера – беспечных рыбаков забирали прямо из палаток. Сопровождали к переправе и вновь шли через промоины вглубь водоема.

Кто-то из рыбаков втихаря собирали имущество, на своих плавсредствах переправлялись к берегу и покидали место экстренных работ, не считая нужным предупредить спасателей о людях, которые могли оставаться на озере.

Завершилась операция к четырем утра. К счастью, никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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