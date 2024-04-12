В Челябинской области вынесли приговор гаишнику-экзаменатору, пойманному на взятках

В Аше огласили приговор бывшему сотруднику ГИБДД.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, бывший государственный инспектор регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД полиции Ашинского района признали виновным в получении 28 взяток.

По версии следствия, на протяжении 2021 года полицейский получал вместо проведения теоретического и практического экзаменов на право управления транспортным средством собирал с экзаменуемых от 25 до 100 тысяч рублей с каждого (в общей сложности 775 тысяч рублей), выставляя им отметки об успешной сдаче.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми совместно с сотрудниками ОРЧ СБ регионального ГУ МВД осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Суд с учетом заключенного досудебного соглашения приговорил экс-полицейского к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также оштрафовал на 1 миллиона рублей. Кроме того, южноуралец лишен права занимать определенные должности в правоохранительных органах и на государственной службе в течение 4 лет.

Средства и имущество в сумме полученной взятки конфискованы в доход государства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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