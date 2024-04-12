Уральские металлурги наметили дальнейшие шаги по переходу на отечественное ПО

На ММК обсудили дальнейшие шаги по переходу на отечественные ИТ-решения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», предприятие постепенно увеличивает долю российского программного обеспечения в ИТ-ландшафте компании. Дальнейшие шаги по переходу на отечественные решения обсуждались в рамках встречи с представителями «Группы Астра», прошедшей 11 апреля 2024 года в Магнитогорске.

«Группа Астра» – один из лидеров российского ИТ-рынка и ведущий производитель системного и инфраструктурного программного обеспечения. В рамках реализации программы по импортозамещению на ММК реализуется целый ряд проектов, в том числе и переход на операционную систему со встроенными средствами защиты информации Astra Linux. Уже около 500 рабочих мест в коксохимическом производстве переведены на ОС Astra Linux.

«Решения на базе экосистемы «Группы Астра», флагманским продуктом которой является ОС Astra Linux, – наш осознанный выбор в рамках реализации программы перехода на отечественные ИТ-решения. Нам необходим полноценный набор взаимосвязанных отечественных продуктов, который бы оптимально встраивался в ИТ-инфраструктуру и закрывал ключевые потребности ПАО «ММК». Еще одно преимущество данных решений заключается в том, что они постоянно обновляются и поддерживаются производителем», – отметил Вадим Феоктистов, главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК».

Представители Группы ПАО «ММК», а также приглашенные ИТ-компании города совместно с компанией-разработчиком обсудили новые возможности и перспективы для дальнейшего эффективного взаимодействия в текущих условиях рынка, наметили потенциальные пути совместных проработок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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