В челябинском вузе объявили выборы ректора почти через два года после отставки прежнего

В Челябинском институте культуры начата процедура выборов ректора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского государственного института культуры, старт выборам руководителя вуза дали на этой неделе.

Конференция по выборам ректора института назначена на 25 июня текущего года.

Напомним, кресло ректора ЧГИК стало вакантным в июле 2022 года, когда его покинул в связи с достижением предельного возраста Владимир Рушанин.

Исполняющим обязанности руководителя стал Сергей Буцык. Однако через две недели ученый совет вуза назначил и.о. ректора Сергея Синецкого. В этом статусе он возглавляет ЧГИК и сейчас.

Челябинск, Виктор Елисеев

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