В челябинском вузе объявили выборы ректора почти через два года после отставки прежнего

В Челябинском институте культуры начата процедура выборов ректора.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского государственного института культуры, старт выборам руководителя вуза дали на этой неделе.
Конференция по выборам ректора института назначена на 25 июня текущего года.
Напомним, кресло ректора ЧГИК стало вакантным в июле 2022 года, когда его покинул в связи с достижением предельного возраста Владимир Рушанин.
Исполняющим обязанности руководителя стал Сергей Буцык. Однако через две недели ученый совет вуза назначил и.о. ректора Сергея Синецкого. В этом статусе он возглавляет ЧГИК и сейчас.
Челябинск, Виктор Елисеев
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