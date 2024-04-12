На северо-западе Челябинска до середины лета ограничат движение

Движение автотранспорта в Курчатовском районе Челябинска ограничат на три месяца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 15 апреля по 13 июля запланированы работы по установке опор контактной троллейбусной сети.

В этот период в поэтапном режиме будет вводиться частичное ограничение движения по правым крайним полосам на следующих участках дорог:

по улице Чичерина от дома №13 до дома №1;

по улице Чичерина от дома №2 до дома №22/5;

по улицам Салавата Юлаева и Рязанской на участке от Чичерина до Шершневской (четная сторона).

Согласно планам транспортной реформы, новая контактная сеть позволит продлить маршруты движения троллейбусов №12 и №17.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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