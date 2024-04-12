На Южной Урале вновь пройдут тотальные проверки автомобилистов на алкоголь

Движение автотранспорта в Курчатовском районе Челябинска ограничат на три месяца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в предстоящие выходные дни сотрудники полиции усилят контроль за соблюдением Правил дорожного движения и исключению из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Подобные проверки пройдут на всей территории Южного Урала.

К экипажам ДПС присоединится «передвижной пункт медицинского освидетельствования на состояние опьянения» министерства здравоохранения, позволяющий проводить проверку на месте.

«Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция просит с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени», – обратились представители ведомства к автомобилистам.

Напомним, тотальные проверки в Челябинской области стартовали в феврале текущего года. Первая акция прошла 22-24 февраля. После этого они проходят регулярно каждый выходные.

Челябинск, Виктор Елисеев

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