В Челябинской области запускают дополнительные, «летние» электрички

На ЮУЖД запустят дополнительные электропоезда к летнему сезону.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, пригородные поезда на Южно-Уральской магистрали переходят на летний график движения.

С 13 апреля появятся дополнительные электрички:

№6007 Челябинск – Миасс-1 (отправление в 08:45);

№6008 Миасс-1 – Челябинск (отправление в 16:00);

№6901 Челябинск – Верхний Уфалей (отправление в 09:17);

№6904 Верхний Уфалей – Челябинск (отправление в 13:40).

В условиях растущего трафика будет также увеличено количество вагонов на популярных маршрутах Челябинск – Миасс и Челябинск – Шумиха.

Кроме того, назначены дополнительные остановки вблизи садовых товариществ.

Летний график пригородного сообщения будет действовать до 13 октября. Актуальное расписание доступно на сайте Свердловской пригородной компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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