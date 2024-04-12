Копейская больница отказалась выплачивать компенсацию сотруднице, получившей травму у мусорных контейнеров

Копейская туберкулезная больница попыталась оспорить решение о взыскании морального вреда в пользу работницы, получившей производственную травму.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд отклонил апелляцию лечебного учреждения на решение, обязавшее клинику выплатить компенсацию сотруднице больницы.

Ранее Копейский городской суд удовлетворил иск местной жительницы, потребовавшей, чтобы работодатель компенсировал ей моральный вред, принесенный травмой.

Женщина работала уборщицей в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №1». В феврале 2023 года, вынося отходы к мусорным контейнерам, расположенным на территории учреждения, она поскользнулась и повредила коленный сустав. Тяжесть травмы оценили позднее как среднюю.

Однако руководство больницы отказалось считать полученную травму производственной. Копейчанке даже не оплатили в полной мере больничный, так как в страховую компанию документы направили не в полном объеме.

«Прокурор в суде полагал, что временная нетрудоспособность истицы непосредственно связана с осуществлением трудовой деятельности, соответственно заявленные требования о восстановлении нарушенных прав и возмещение морального вреда подлежат удовлетворению», – рассказали в надзорном ведомстве.

В сентябре прошлого года Копейский городской суд взыскал в пользу сотрудницы компенсацию морального вреда в 250 тысяч рублей, а также недополученные заработную плату, выходное пособие, премию, расходы за лечение и проценты за задержку выплаты заработной платы.

Медицинское учреждение оспорило это решение в суде высшей инстанции. Апелляционным определением Челябинского областного суда решение Копейского городского суда оставлено без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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