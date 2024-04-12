Насильника, надругавшегося над 15-летней девочкой в Троицке, отправили за решетку

Житель южноуральского Троицка арестован за преступление против половой неприкосновенности девочки-подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Троицка поддержало ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого насильственных действиях сексуального характера.

По версии следствия утром 10 апреля нетрезвый южноуралец на территории ГСК «Урал» совершил преступление против половой неприкосновенности 15-летней девушки.

Вскоре его задержали полицейские. Оказалось, что ранее он уже был судим, и в прошлом году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, закончившееся гибелью человека. Кроме того, в производстве Троицкого городского суда находится уголовное дело по его обвинению в умышленном причинении легкой и средней степени вреда здоровью с применением оружия.

Троицкий городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube