В Челябинске сбили школьника на самокате

Легковушка и самокат не смогли разъехаться на северо-западе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в Курчатовском районе областного центра – на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала. Момент ДТП попал на запись камеры уличного наблюдения.

Юный челябинец поторопился преодолеть проезжую часть по пешеходному тротуару, не спешившись с самоката, как того требуют правила. В это время начал движение легковой автомобиль, поворачивавший с улицы Красного Урала на Комсомольский проспект.

Машина врезалась в заднюю часть самоката, и лихач оказался на асфальте. Судя по видео, мальчик не сразу смог подняться. К счастью, автомобиль едва начал движение и еще не успел набрать скорость.

Челябинск, Виктор Елисеев

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