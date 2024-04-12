Наворовали «на салфетках»: пятерых магнитогорцев будут судить за украденные у ММК 2,6 миллиона рублей

В Магнитогорске участники преступной группы предстанут перед судом за хищение средств металлургического комбината.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 местных жителей, обвиняемых в мошенничестве.

По версии следствия, орудовала группировка с октября 2021 по февраль 2022 года. Входили в нее сотрудники металлургического комбината и директор ООО «Класс-Сервис».

Именно последнему пришла мысль облегчить кассу градообразующего предприятия. По разработанной им схеме, его фирме заказывали поставку на комбинат протирочного материала. Однако приходило на предприятие меньше, чем оговаривалось в контракте. А его подельиики на комбинате указывали в первичных бухгалтерских документах завышенное количество материала. И предъявляли бумаги в бухгалтерию для оплаты.

За четыре месяца магнитогорцы похитили таким образом свыше 2,6 миллиона рублей. Часть средств организатор отдал другим участникам группы. Остальным распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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