13 – 15 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

13.04.2024, суббота
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09:00 Челябинск – Еженедельные бесплатные пробежки (прогулки) на пять километров с фиксацией времени для всех желающих «5 вёрст в Экопарке Челябинск» (ул. Аношкина, 10)
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10:00 Челябинск – Конференция для матерей и женщин «ТвойПуть» (отель «ПаркСити», ул. Лесопарковая, 6) (Специальная детская школа искусств Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского, ул. Плеханова, 41)
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11:00 Челябинск – «Дни открытых дверей» факультета изобразительного искусства Южно-Уральского государственного института искусств имени Петра Чайковского (ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, ул. Горького, 54)
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11:00 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Встреча в Шахматном клубе для детей 7-9 лет (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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11:30 Челябинск – Мастер-класс «Лаборатории креативных профессий: 3D-дизайнер» (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной научной (Публичной) библиотеки, ул. Цвиллинга, 61)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс по росписи гипсовых фигурок (парк «Металлург», ул. 60-летия Октября, 11/4) (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс «Готовимся к Пасхе. Украшение пасхальных яиц старинным способом» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Детский музей)
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14:00 Челябинск – Кинопоказ фильма «Эта веселая планета» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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14:00 Челябинск – Клуб настольной игры «Подземелья и драконы» (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной научной (Публичной) библиотеки, ул. Цвиллинга, 61)
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14:00 Челябинск – Аудиопроменад «От крепости к театру» (Челябинский государственный драматический молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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14:00 Челябинск – Лекция «Родченко. Точки зрения. Творческие эксперименты в фотографии» (Музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1)
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14:00 Челябинск – Семинар для родителей «Влияние питания на эффективность спортсмена в соревновательном и тренировочном процессе» («БаскетДом», ул. Витебская, 2)
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14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс по росписи футболки (Музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1)
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18:00 Челябинск – Культурную монополию «Культура и искусство Южного Урала» (Театр кукол, ул. Кирова, д. 8)
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