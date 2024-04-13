В банк в Челябинске ворвался мужчина с пистолетом

Челябинец пытался ограбить отделение банка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в пятницу, 12 апреля, около 15:00 в отделении банка на улице Советской в поселке Новосинеглазово (Советский район).
55-летний мужчина зашел в помещение и стал угрожать сотрудницам пистолетом, требуя денег.
Женщины успели спрятаться и нажать тревожную кнопку. Уже через несколько минут на вызов прибыл наряд Росгвардии. Челябинца задержали. Пистолет, которым он угрожал сотрудницам, оказался пневматическим.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, мужчину несколько недель обрабатывали мошенники. Он уже перечислил им приличную сумму, набрав кредитов. А в завершение аферисты убедили его принять участие в «задержании преступника» и отправили в отделение банка.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»