«Магнитка» уступила в шестом матче полуфинальной серии «Автомобилисту»

Магнитогорский «Металлург» в гостях проиграл «Автомобилисту» из Екатеринбурга – 3:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с первых минут встречи хозяева обрушили вал атак на магнитогорцев.

И на 6-й минуте «Автомобилист» добился своего. Никита Трямкин из средней зоны забрасывает шайбу в зону «Магнитки», подхватывает ее после отскока и с ближней дистанции расстреливает вратаря гостей – 1:0, екатеринбуржцы открывают счет. Но это все, чем пришлось довольствоваться хозяевам в первом периоде.

Игроки «Металлурга» после пропущенной шайбы не стали отсиживаться в обороне. Хотя шайба не шла в ворота «Автомобилиста». Не прекратились атаки «Металлурга» и во второй двадцатиминутке. После одной из них хозяева бросились в ответную атаку. Максим Денежкин оставил ни с чем гостей в средней зоне, получивший от него шайбу Данил Романцев протолкнул ее к воротам, а Артем Каштанов отправил в сетку – 2:0.

А уже через минуту хозяева поймали южноуральцев на контратаке: Сергей Зборовский начинает ее по правому краю, Анатолий Голышев делает прострел вдоль ворот, а Алексей Макеев ловит шайбу на дальней штанге и отправляет ее в ворота – 3:0. После этого магнитогорцы меняют вратаря.

Казалось, не все еще потеряно. Уже на 31-й минуте после завязавшейся борьбы у ворот «Автомобилиста» шайба отскакивает Даниле Юрову, и магнитогорец отыгрывает одну шайбу – 1:3. Но менее чем через минуту Денис Баранцев вновь увеличивает разрыв – 4:1. А на 38-й минуте Стефан Да Коста делает счет 5:1. Впрочем, на 39-й минуте Денис Зернов с подачи Павла Акользина вновь сокращает счет – 2:5.

Начало третьего периода дает надежду гостям. Уже на 42-й минуте Дмитрий Силантьев отдает пас на лицевую линию. Роман Канцеров подхватывает шайбу, выходит на пятак и с неудобной руки укладывает шайбы под планку ворот – 3:5.

Но больше счет не меняется.

Итог – 5:3, «Автомобилист» вновь сравнивает счет в полуфинальной серии – 3:3.

Решающая встреча пройдет в понедельник, 15 апреля, в Магнитогорске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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