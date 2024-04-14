Медведь вышел к туристской тропе на Таганае

Туристов предупредили о возможной встрече с медведем в горах под Златоустом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», проснувшийся хозяин тайги наследил на тропе между приютом «Таганай» и Киалимским кордоном. Похоже, ему тоже не нравится проваливаться в мокрые сугробы.

«Хотя встреч «нос к носу» с человеком на территории национального парка не случалось уже несколько лет, а случаев нападения – и того дольше, отправляясь в поход, стоит помнить несколько правил», – напоминают сотрудники парка.

Туристам лучше обозначать себя: разговаривать, петь песни. «У медведей хороший слух, он первым вас услышит и обойдет», – объясняют ученые. Необходимо убрать все сильно пахнущие продукты в герметичные пакеты. Запах пищи может привлечь косолапых, ведь обоняние у них в 7 раз острее, чем у собак.

Ни в коем случае не следует оставлять мусор и пищевые отходы на стоянках и тропах. Такие «подачки» притягивают хищников как магнит. А прикормленные медведи становятся непредсказуемыми.

Челябинск, Виктор Елисеев

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