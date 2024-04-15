В Челябинске не торопятся отключать отопление

Несмотря на прогноз синоптиков, в Челябинске не будут спешить с завершением отопительного сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске начали мониторинг температуры атмосферного воздуха, чтобы определиться с датой окончания отопительного сезона. Об этом заявил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

Напомним, согласно действующим нормам, отопление в России отключают, если среднесуточная температура в течение пяти дней подряд держится на уровне +8 градусов по Цельсию и выше.

И хотя днем в областном центре уже достаточно тепло, ночи все еще относительно холодные. Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, предстоящяя неделя будет в Челябинске теплой. Днем столбик термометра может подниматься до 25-26 градусов выше нуля, ночью ожидается +14, +20 градусов.

Напомним, в 2023 году отопительный сезон завершился в городе 26 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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