В Челябинске не торопятся отключать отопление

Несмотря на прогноз синоптиков, в Челябинске не будут спешить с завершением отопительного сезона.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске начали мониторинг температуры атмосферного воздуха, чтобы определиться с датой окончания отопительного сезона. Об этом заявил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.
Напомним, согласно действующим нормам, отопление в России отключают, если среднесуточная температура в течение пяти дней подряд держится на уровне +8 градусов по Цельсию и выше.
И хотя днем в областном центре уже достаточно тепло, ночи все еще относительно холодные. Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, предстоящяя неделя будет в Челябинске теплой. Днем столбик термометра может подниматься до 25-26 градусов выше нуля, ночью ожидается +14, +20 градусов.
Напомним, в 2023 году отопительный сезон завершился в городе 26 апреля.
Челябинск, Виктор Елисеев
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