В Челябинске начинаются репетиции Парада Победы

На этой неделе в Челябинске стартуют репетиции торжественного построения к Дню Победы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона состоится в Челябинске в среду, 17 апреля. Об этом сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Мероприятие пройдет на площади Революции. Ограничивать движение автотранспорта власти не планируют.

Вторая репетиция запланировала на 24 апреля. Она пройдет также без ограничения движения.

Генеральная репетиция должна состояться 7 мая. На время ее проведения движение в центре города будет закрыто.

Кроме того, 23 и 26 апреля, а также 3 и 6 мая пройдут репетиции выступлений творческих коллективов. С 1 мая в главной площади города начнется мотаж трибун для зрителей парада.

Челябинск, Виктор Елисеев

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