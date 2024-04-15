В пригороде Челябинска таксист-мигрант изнасиловал 17-летнюю девушку

Несовершеннолетнюю жительницу Копейска изнасиловал иностранец.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске полиция задержала 23-летнего водителя такси, подозреваемого в надругательстве над девушкой-подростком.
Известно, что таксист не является гражданином России. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.
По информации источников в силовых органах, само преступление произошло в Копейске. Его жертвой стала 17-летняя жительница города.
Челябинск, Виктор Елисеев
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