В пригороде Челябинска таксист-мигрант изнасиловал 17-летнюю девушку

Несовершеннолетнюю жительницу Копейска изнасиловал иностранец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске полиция задержала 23-летнего водителя такси, подозреваемого в надругательстве над девушкой-подростком.

Известно, что таксист не является гражданином России. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

По информации источников в силовых органах, само преступление произошло в Копейске. Его жертвой стала 17-летняя жительница города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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