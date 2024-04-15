Подснежники расцвели в южноуральских горах позже обычного

Подснежники припозднились с цветением на Зигальге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», почти на неделю позже, чем в прошлом году, в заповеднике распустились подснежники. Их нежные белые цветки можно заметить на оттаявших полянах у подножия хребта.

Один из видов ветрениц, которые встречаются в национальном парке, – алтайскую – на Алтае называют кандыктын энези, что в переводе означает «подснежная мать» или «мать подснежника». А среди охотников в тех местах это растение известно как «отравленное ружье». – рассказывают сотрудники парка. – Все потому, что ветреница алтайская в свежем виде ядовита».

Но даже если бы это было не так, рвать ее все равно не стоит, советуют ученые. А лучше полюбоваться и унести с собой не букет, а фотографии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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