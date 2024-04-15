Первого вице-губернатора Челябинской области Ирину Гехт лишили полномочий

Глава Южного Урала перераспределил полномочия своих заместителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал в конце минувшей недели.

Согласно документу, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт лишена практически всех полномочий. Напомним, чиновница ушла в длительный отпуск в начале марта текущего года. При этом в правительстве не слишком скрывают, что на прежнее место работы Ирина Гехт вряд ли вернется, а занимаемую ею должность просто упразднят.

В марте ее полномочия на время отпуска распределили между другими вице-губернаторами. Подписанный на прошлой неделе губернатором документ «временную» схему превращает в постоянную.

Так, находившиеся ранее в ведении Гехт министерства образования и науки, здравоохранения, а также территориальный фонд обязательного медицинского страхования закреплены теперь за первым вице-губернатором Виктором Маминым.

Министерство социальных отношений Челябинской области и главное управление молодежной политики региона будет курировать замгубернатора Вадим Евдокимов.

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области передано в ведение ответственного за экономику заместителю главы региона Ивану Куцевляку.

Что касается Ирина Гехт, посвященная ее полномочиям часть постановления пестрит формулировками «признать утратившим силу» и «исключить». Из касавшихся ее 27 абзацев утвержденного в августе 2022 года постановления «О распределении обязанностей заместителей губернатора Челябинской области» аннулированы 22, включая полномочия по рассмотрению документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

По сути, все обязанности первого вице-губернатора Ирины Гехт сведены теперь к взаимодействию с органами государственной и местной власти и СМИ, а также проведению личных приемов. Еще она может возглавлять «комиссии (советы, рабочие группы и другие)». Но если раньше далее в этом абзаце следовало «создаваемые по курируемым направлениям деятельности», теперь эта формулировка из документа исключена – так как никаких курируемых направлений у Ирины Гехт после внесенных изменений не осталось.

А из порядка замещения вице-губернаторов на время их отсутствия имя чиновницы-отпускницы попросту убрали.

После внесенных изменений еще больший аппаратный вес получил первый заместитель губернатора Виктор Мамин, сконцентрировавший в своих руках кураторство над всеми социально значимыми направлениями жизни Челябинской области. При этом он же будет контролировать часть направлений работы вице-губернатора Вадима Евдокимова – второго теперь в иерархии заместителей главы региона. Эту связку подтверждает и порядок замещения: именно Вадим Евдокимов будет замещать Виктора Мамина в случае его отсутствия.

Достаточно логичной выглядит и передача главного управления по труду и занятости в ведение ответственного за экономику Ивана Куцевляка. Так как теперь эта структура призвана играть роль не столько учреждения соцзащиты, сколько именно экономического ведомства.

Еще одно изменение в структуре полномочий вице-губернаторов имеет чисто формальное значение: сменивший ушедшего в отставку Сергея Шаля Андрей Фалейчик заменил его и в тексте документа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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