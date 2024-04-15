В Челябинске затопило одно из кладбищ

Митрофановское кладбище в Челябинске ушло под воду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о затоплении Митрофановского кладбища жители поселка АМЗ сообщили в социальных сетях, опубликовав фотографии ушедшего под воду погоста.

Судя по снимкам, вода поднялась на несколько десятков сантиметров над почвой. Челябинцы опасаются, что она может повредить могилы и попасть в Шершневское водохранилище – единственный питьевой источник Челябинской агломерации.

Митрофановское кладбище, расположенное на границах ООПТ «Челябинский городской бор», было основано в 1870 году. В 1950-х годах захоронения прекратились, но в 1990-е годы возобновились. Однако уже к концу 1990-х горожане начали выступать с требованием законсервировать кладбище.

В 2003 году захоронения на Митрофановском кладбище запретили. Но в сентябре 2009 года ограничения были сняты в связи «с отсутствием земли для захоронений». Тогда сотрудники Шершневского лесничества возмутились тем, что погост постепенно увеличивает свою площадь за счет городского бора, являющегося памятником природы. Лесничие потребовали законсервировать кладбище по примеру Екатеринбурга, где мемориальный комплекс в центре мегаполиса закрыли для новых захоронений. Но их требования проигнорировали.

За последовавшие за этим 13 лет площадь погоста выросла с 32 гектаров до 40.

Наконец, с 18 мая 2022 года суд окончательно запретил новые захоронения на Митрофановском кладбище.

Челябинск, Виктор Елисеев

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