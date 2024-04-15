В Челябинской области размыло дамбу у одного из предприятий «Южуралзолота».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 15 апреля, ночью на территории Березняковского ГОКа (ГК «Южуралзолото», владеделец – зампред Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков) в Еткульском районе.

«В результате перелива воды из технического водоема через насыпную дамбу, произошел ее размыв шириной 3 метра. Вода по руслу перетекла в реку Еманжелинка и попала в пруд села Еманжелинка Еткульского района», – уточнили представители ведомства.

Для обследования территорий пруда, русла реки и населенных пунктов применялся беспилотник ГУ МЧС России по Челябинской области. Подтопленных жилых домов нет, подтоплено 2 приусадебных участка.

В настоящий момент проводятся работы по укреплению насыпной дамбы, от Березняковского ГОКа задействовано 3 единицы техники, 15 человек. На месте работает глава Еткульского района.

В целом, за сутки на гидропостах региона наблюдались колебания уровней воды от -90 до +52 сантиметров. В южных и восточных районах динамика снижения уровней до -90 сантиметров, в западных и северных районах от -22 до + 52 сантиметров.

На контроле остается ситуация в двух населенных пунктах:

в селе Париж Нагайбакского района подтоплено 14 приусадебных участков;

в поселке Бажова Копейского городского округа подтоплено 6 приусадебных участков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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