Южноуральца, обвиняемого в убийстве 11-летней школьницы, потребовали лишить свободы пожизненно

В Челябинске подошел к концу процесс по делу о жестоком убийстве 11-летней девочке в Ашинском районе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинском областном суде прошли прения по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя города Сим, обвиняемого убийстве, покушении на изнасилование, а также насильственных действиях сексуального характера.
Напомним, 11-летняя девочка пропала в Симе вечером 9 июля 2023 года. 11 июля ее тело нашли закопанным у дороги к одному из фермерских хозяйств: ребенка изнасиловали и зарезали. По подозрению в преступлении задержали местного жителя, отца подруги погибшей девочки.
По версии следствия, он предложил довезти ребенка до дома. Но вместо этого отвез в лес, где изнасиловал и убил, нанеся множество ударов ножом.
В ходе прения представитель государственного обвинения потребовал для южноуральца пожизненного заключения в колонии особого режима. Кроме того, прокуратура поддержала гражданский иск родителей погибшей школьницы, по которой он должен выплатить в возмещение морального вреда 3 миллиона рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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