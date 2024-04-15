ФК «Челябинск» расстался с главным тренером

ФК «Челябинск» покидают главный тренер команды и его помощник.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФК «Челябинск», Виталий Панов покидает клуб по решению руководства.

Вместе с ним уходит помощник главного тренера Александр Кренделев.

К ближайшему туру команду будет готовить Валентин Сергеевич Окорочков.

Напомним, Виталий Панов возглавил ФК «Челябинск» в июле прошлого года – за неделю до начала чемпионата России в группе «Серебро» высшей лиги А.

Розыгрыш команда закончила в качестве безоговорочного лидера, перейдя в группу «Золото». Успешное выступление клуба дало повод всерьез заявлять о планах на выход в первую лигу.

И первые игры в группе «Золото» эту уверенность только укрепили. Но после двух побед на старте, обеспечивших челябинцам первое место в турнирной таблице, в выступлениях команды наступила длительная пауза. Сначала клуб планово пропустил игры третьего тура, состоявшиеся 18 марта. Затем из-за теракта в «Крокус Сити Холле» отменили все матчи следующего тура, запланированные на 24 марта.

Возврат после трехнедельного перерыва оказался не слишком удачен для ФК «Челябинск». Из следующих четырех матчей челябинские футболисты два проиграли, еще два свели вничью. В том числе южноуральцам не удалось выиграть в домашней встрече у аутсайдера – клуба «Велес» из Москвы. Игра прошла вчера, 14 апреля, на резервном стадионе клуба в Миассе и закончилась со счетом 0:0.

В итоге челябинцы завоевали в шести матчах всего 8 очков и занимают 7-е место, оказавшись в одном шаге от вылета в группу «Серебро» (по итогам 18 туров это грозит командам, занявшим с 8 по 10 места).

Возможно, руководство ФК «Челябинск» вдохновил пример ХК «Трактор», сменившего главного тренера после невнятного начала сезона КХЛ 2023-2024 годов и завоевавшего в итоге бронзовые медали лиги. К слову, «бронза» в группе «Золото» дает возможность команде второй лиги побороться за право выхода в первую лигу в стыковых матчах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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