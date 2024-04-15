«Магнитка» вышла в финал Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» в решающем поединке одолел в домашних стенах «Автомобилист» из Екатеринбурга – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч в Магнитогорске хозяева начали активно и на протяжении всей игры держали инициативу.

Во второй пятиминутке первого периода магнитогорцы обрушили серию атак на ворота гостей. На 9-й минуте встречи екатеринбуржцы замешкались в средней зоне, и два игрока «Металлурга» убежали против одного защитника гостей. Роман Канцеров, ворвавшись в зону, отдал пас Дмитрию Силантьеву, и тот в одно в касание переправил шайбу в ближний угол ворот «Автомобилиста» – 1:0.

На 15-й минуте матча Егор Яковлев выиграл борьбу в углу площадки екатеринбуржцев, Роман Канцеров подхватил шайбу и перевел в центр на Данилу Юрова, который неотразимо пробил под перекладину ворот гостей – 2:0.

Но екатеринбуржцы не собирались сдаваться. И за семь секунд до первого перерыва Максим Денежкин, ворвавшись в зону хозяев, мощно пробил по воротам из-под защитника «Магнитки» – 1:2.

В начале второго периода команды не стали сбавлять темп. И уже на 24-й минуте встречи Дмитрий Силантьев набросил на ворота «Автомобилиста» от синей линии, голкипер гостей отразил шайбу, но подоспевший Денис Зернов отправил ее обратно в ворота – 3:1.

Однако уже через 22 секунды магнитогорцы потеряли шайбу у собственных ворот. Форвард гостей Данил Романцев скинул ее на пятак, а Максим Денежкин поразил ближний угол ворота «Металлурга» – 2:3.

После этого началось утомительное противостояние клубов. Но заброшенных шайб болельщики больше не увидели.

Итог – победа «Металлурга» в матче – 3:2. И в полуфинальной серии – 4:3.

Екатеринбуржцам достаются бронзовые медали сезона КХЛ 2023-2024 годов.

Магнитогорский клуб выходит в финал Кубка Гагарина, где его ждет выбивший из розыгрыша челябинский «Трактор» «Локомотив» из Ярославля. В битве за главный трофей КХЛ сойдутся лучшие клубы Запада и Востока. Первый матч состоится 18 апреля в Магнитогорске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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