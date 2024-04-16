16 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Занятие «Школы молодого учителя» для учителей музыки и ИЗО «Рекомендуемый репертуар программных произведений в части реализации ФРП по предметам музыки и ИЗО» (МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска», ул. Володарского, 20)