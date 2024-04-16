16 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

16.04.2024, вторник
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09:00 Челябинск – Плановая выездная проверка по выполнению показателей формирования и сохранения контингента воспитанников в МДОУ города (Челябинск, МДОУ №337, пр. Комсомольский, 41в; МДОУ №362, ул. Куйбышева, 17б; МДОУ №364, ул. Ворошилова, 11а)
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09:00 Челябинск – Экскурсия «Остров книжных сокровищ. Раритеты прошлого» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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09:00 Челябинск – Открытие выставки «Тюльпаномания» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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10:00 Челябинск – Интерактивное занятие «Голландцы и фламандцы. Оригинал – подражание – копия» (Челябинский музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1)
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10:00 Челябинск – Открытие выставки «... и вновь 16 апреля» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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10:00 Челябинск – Литературный квест «БесТолковый квест по Гоголю» (Челябинская областная детская библиотека им. В.В. Маяковского, ул. Энгельса, 61)
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11:00 Челябинск – Экскурсия в Российский государственный университет правосудия «ПрофПраво» (Челябинская областная детская библиотека имени Владимира Маяковского, ул. Энгельса, 61)
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12:30 Челябинск – Совместное мероприятие ГПС педагогов-психологов ДОО и «Школы молодого педагога ДОО «Эффективность коммуникативных навыков», часть 3 – «Как обуздать строптивых лошадей» (МБДОУ «ДС №64 г. Челябинска» СП, ул. Дзержинского, 26)
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14:00 Челябинск – Занятие «Школы молодого учителя» для учителей музыки и ИЗО «Рекомендуемый репертуар программных произведений в части реализации ФРП по предметам музыки и ИЗО» (МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска», ул. Володарского, 20)
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14:00 Челябинск – Занятие «Школы молодого учителя» для учителей информатики «Эффективный молодой учитель информатики» (МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска», ул. Елькина, 88)
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14:00 Челябинск – Встреча «Полеты во сне и наяву» в клубе любителей чтения «Книгочей» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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15:00 Челябинск – Консультация «Президентская библиотека: шаг за шагом» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, справочно-информационный отдел)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Декупаж» в «Студии 22» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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18:00 Челябинск – Шахматный турнир «Погибшая королева» («БаскетДом», ул. Лесопарковая, 6)
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20:30 Челябинск – Аудиопроменад «Человек в театре» (театр «Манекен», ул. Пушкина, 64)
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