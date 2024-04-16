Жена челябинского губернатора возглавила попечительский совет областной детской больницы

В Детской областной больнице Челябинской области впервые за 85 лет появился попечительский совет, который возглавит основатель фонда социальных, культурных и образовательных инициатив «2020» Ирина Текслер.

В совет вошли 12 человек, в том числе директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

На первом собрании был представлен проект нового хирургического комплекса, который станет знаковым для всей страны, и определили приоритетные цели в работе.

«Наша задача – помочь больнице в реализации проектов, которые запланированы на ближайшие годы. Центральный из них – строительство нового хирургического корпуса ЧОДКБ. Мы должны пройти путь строительства вместе, обеспечив проекту прозрачность и всестороннюю поддержку», – обратилась к коллегам Ирина Текслер.

Отмечается, что создание совета поможет больнице выстроить плановую работу с общественными организациями, политиками, меценатами. Кроме того, одной из целей станет привлечение внимания к проблемам детского здравоохранения и повышения общественного доверия к медицине.

Челябинск, Елена Васильева

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