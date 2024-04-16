Подразделение уральских металлургов заключило договор о сотрудничестве с властями Кузбасса

ММК-УГОЛЬ заключил с правительством Кузбасса соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», подписи под соглашением о социально-экономическом сотрудничестве с Кемеровской областью поставили директор ООО «ММК-УГОЛЬ» (входит в Группу ПАО «ММК») Владимир Харченко и первый заместитель губернатора – председатель правительства региона Илья Середюк.

В соответствии с принятыми на себя обязательствами ММК-УГОЛЬ продолжит вкладывать средства в развитие региона присутствия. Как и в предыдущие годы, угольщики примут участие в финансировании муниципальных социальных проектов Беловского и Ленинск-Кузнецкого городских округов, а также Беловского муниципального района. Средства будут вложены в коммунальное хозяйство, детские, социальные, культурные и спортивные учреждения этих территорий.

Часть инвестиций, прописанных в соглашении, будет направлена на поддержку социально значимых проектов Кузбасса. Традиционно угольщики оказывают материальную помощь общественному фонду «Шахтерская память им. В.П. Романова». В этом году ООО «ММК-УГОЛЬ» окажет помощь Кузбасскому клиническому центру охраны здоровья шахтеров им. Святой Великомученицы Варвары в городе Ленинск-Кузнецкий.

«Наша компания всегда была ориентирована на поддержку территорий, на которых расположены ее активы. В копилке добрых дел – строительство и реконструкция многочисленных спортивных и культурных объектов, участие в социально-значимых проектах, адресная помощь. ООО «ММК-УГОЛЬ» развивается, наращивает производственные мощности. Так, в прошлом году в состав общества вошло еще одно предприятие – шахта им. С.Д. Тихова. Увеличение производства расширяет наши возможности для социальных инвестиций. Все, что мы делаем – делаем для людей, для установления благоприятного социального климата на территории. Будем продолжать эту добрую традицию и дальше», – подчеркнул директор ООО «ММК-УГОЛЬ» Владимир Харченко.

Компания ежегодно выполняет в полном объеме обязательства, взятые перед правительством Кузбасса, ориентируясь на высокие стандарты социальной политики материнской компании – Магнитогорского металлургического комбината, подчеркивают в компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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