Златоустовские ватерполистки вышли в полуфинал чемпионата России

«Динамо-Уралочка» из Златоуста вышла в полуфинал чемпионата России по водному поло.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в завершающем туре регулярного первенства Суперлиги страны по водному поло главная команда Златоуста принимала волгоградский «Спартак» и уверенно выиграла оба матча.

В итоге «Уралочка» набрала 50 очков и заняла второе место в турнирной таблице, уступив по баллам только «КИНЕФу».

В полуфинале ей предстоит сыграть с московским «СКИФом». Первый матч серии «плей-офф» до двух побед пройдет на поле соперника 27 апреля.

«Настрой на полуфинал самый боевой. Нам предстоит защитить звание чемпионов России, и мы приложим максимум усилий. Кроме спортивной составляющей стараемся создать на каждом матче именно праздничную атмосферу для зрителей», – отметил генеральный директор ВК «Динамо-Уралочка» Святослав Накоряков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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