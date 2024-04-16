В Челябинске появились остановки «по требованию»

На некоторых маршрутах челябинских автобусов ввели остановки «по требованию».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», некоторые остановки на автобусных маршрутах №2 и №34 имеют статус «По требованию».

Это остановки «Улица Эльтонская 1-я» на улице Самохина, «Улица Воробьева», «Переезд», «Связьстрой», «Улица Линейная» и «База ПТК» – на улице Линейной, «Восточная проходная» и «Завод шлифизделий» – на проспекте Ленина, а также «Городской пляж» на улице Худякова (по маршруту №2).

Аналогичные остановки по требованию на улице Линейной и проспекту Ленина будут действовать на садовых маршрутах №55с и №57с после их запуска.

Остановки по требованию позволяют экономить время в пути – автобусы останавливаются только при наличии пассажиров на вход или выход. А еще это помогает сохранять комфортную температуру в салоне – тепло зимой и прохладу летом, заверяют представители учреждения.

«Если вы выходите на одной из этих остановок, заранее нажмите кнопку STOP – они есть на поручнях по всему салону. Кнопка передает водителю, что надо остановиться. Если вы ждете автобус на остановке, просто поднимите руку, как если бы вы ловили такси. Водитель увидит и остановится», – рассказали горожанам.

Информация об остановках по требованию с 1 мая будет транслироваться на экранах в автобусах, а также дублироваться речевым информатором.

Челябинск, Виктор Елисеев

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