В горах под Златоустом паводковые воды повредили мост

На границе с национальным парком «Таганай» паводок разрушил мост.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, инцидент произошел в районе Тесьминской насосно-фильтровальной станции и национального парка «Таганай».

«Произошло повреждение пешеходного моста через реку Большая Тесьма. Проход к мосту закрыт, установлено ограждение. После прохождения пика паводка мост будет восстановлен», – уточнили представители региональных властей.

По данным министерства общественной безопасности области, на 16 апреля режим чрезвычайной ситуации отменен в Нагайбакском районе. Здесь проведут восстановительные работы. Также продолжается работа комиссии по оценке ущерба, нанесённого паводковыми водами.

Режим ЧС в настоящее время действует на территории Верхнеуральского и Чебаркульского районов. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Уйского района, а также в Миассе и Коркинском муниципальном округе.

За истекшие сутки вода полностью покинула территорию 19 приусадебных участков (село Париж, Нагайбакского района, и поселок Бажово в Копейске). Восстановлено автомобильное сообщение в поселке Александровский Кизильского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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