Челябинские баскетболистки вышли в финал высшей лиги чемпионата России

БК «Славянка» разгромила в полуфинале «Енисей-2» из Красноярского края.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в понедельник, 15 апреля, челябинский БК «Славянка» одержал в гостях уверенную победу над командой «Енисей-2».

Челябинки победили соперниц из Красноярского края со счетом 76:60. До этого «Славянка» победила» на домашней площадке – 70:66.

Таким образом, южноуральский клуб одержал уверенную победу в полуфинальной серии высшей лиги чемпионата России, где состязания ведут до двух побед одного из соперников.

В финале челябинки встретятся с БК «Владимирские львицы» из Владимира.

Как уточнили в пресс-службе БК «Славянка», первый матч пройдет в Челябинске 22 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube