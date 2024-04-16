В Челябинской области на несколько месяцев ограничат движение машин в сторону Казахстана

На пяти участках автодороги А-310 в Челябинской области вводится ограничение движения автотранспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления дорог «Южный Урал», в связи с проведением работ по ремонту и устройству слоев износа на автомобильной дороге А-310 Челябинск – Троицк – граница с республикой Казахстан вводится временное ограничение движения.
С 16 апреля по 20 сентября текущего года автомобили смогут следовать лишь по одной полосе проезда на участках:
км 16 – км 20;
км 22 – км 25;
км 27 – км 31.
С 23 апреля по 1 августа вводится реверсивное движение транзитного транспорта на участках:
км 128 – км 134;
км 143 – км 146.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).
Челябинск, Виктор Елисеев
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