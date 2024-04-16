На Южный Урал придет летняя жара

Воздух в Челябинской области прогреется до +28 градусов по Цельсию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, на смену ветреной и дождливой погоде к концу недели в регион придет почти летняя жара.

В ближайшую ночь, а также в ночь на четверг, 18 апреля, в некоторых районах области еще возможны небольшие дожди. Днем осадки уже маловероятны.

Температура в ночь на среду, 17 апреля, будет +1, +6 градусов, днем воздух прогреется до 13-18 градусов выше нуля (в горах – до +10). А вот скорость ветра может достигать 14 метров в секунду.

В четверг, 18 апреля, также будет достаточно ветрено – до 15 метров в секунду. Но температура воздуха ожидается уже намного более теплая: +7, +12 ночью и +20, +25 днем.

В пятницу, 19 апреля, скорость ветра снизится до 3-8 метров в секунду. А температура пойдет в рост. Ночью в регионе прогнозируется 8-13 градусов выше нуля. Днем столбик термометра может добраться до +28 градусов.

В Челябинске, по прогнозам синоптиков, дождливой может оказаться только предстоящая ночь. Температура воздуха на улице ожидается в пределах +3, +5 градусов ночью и +13, +15 днем.

В ночь на четверг будет 8-10 градусов выше нуля, днем – 21-23 градуса.

В пятницу, 19 апреля, ночью в областном центре синоптики обещают +9, +11 градусов. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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