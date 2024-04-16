В Ленинском районе Челябинска кипяток хлынул на улицу

В Челябинске на тепловых сетях произошла крупная авария.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», серьезная коммунальная авария произошла на улице Новороссийской в Ленинском районе областного центра.

В ходе испытаний на тепловых сетях произошел порыв, и кипяток хлынул на улицу. Дорогу в одном из дворов заволокло густым паром.

Информацию об аварии подтвердили в компании «УСТЭК-Челябинск».

Кроме того, ранее жители домов на улицах Шота Руставели и Агалакова (также Ленинский район Челябинска) сообщили об отключении отопления.

Напомним, сегодня, 16 апреля, в Челябинске проходит второй этап анонсированных ранее испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Они проходят и в Ленинском районе.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска организовало проверку по факту возникновения аварийной ситуации. «В ходе проверки будет дана оценка действиям ресурсоснабжающей организации в связи с ненадлежащим состоянием инженерных сетей», – заявили в прокуратуре.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube