В Ленинском районе Челябинска кипяток хлынул на улицу

В Челябинске на тепловых сетях произошла крупная авария.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», серьезная коммунальная авария произошла на улице Новороссийской в Ленинском районе областного центра.
В ходе испытаний на тепловых сетях произошел порыв, и кипяток хлынул на улицу. Дорогу в одном из дворов заволокло густым паром.
Информацию об аварии подтвердили в компании «УСТЭК-Челябинск».
Кроме того, ранее жители домов на улицах Шота Руставели и Агалакова (также Ленинский район Челябинска) сообщили об отключении отопления.
Напомним, сегодня, 16 апреля, в Челябинске проходит второй этап анонсированных ранее испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Они проходят и в Ленинском районе.
По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска организовало проверку по факту возникновения аварийной ситуации. «В ходе проверки будет дана оценка действиям ресурсоснабжающей организации в связи с ненадлежащим состоянием инженерных сетей», – заявили в прокуратуре.
Челябинск, Виктор Елисеев
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