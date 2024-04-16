В центре Челябинска на полмесяца ограничат движение

Челябинцев предупредили об ограничениях движения автотранспорта в центре города.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сложности автомобилистов связаны с проведением работ по строительству наружных сетей водоснабжения и водоотведения.
«С 8 часов 17 апреля до 19 часов 30 апреля вводится ограничение движения транспорта по крайней правой полосе в районе дома 62а по Свердловскому проспекту», – уточнили представители городских властей.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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