Грузовик оставил без электричества больше десяти поселков в пригороде Челябинска

Водитель большегруза оставил без электроснабжения 11 населенных пунктов в Сосновском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Челябэнерго» (филиал компании «Россети Урал»), инцидент произошел сегодня, 16 апреля, в 02:41 в Сосновском районе.

Выполняя несогласованные погрузочные работы в охранной зоне воздушной линии электропередачи, фура оборвала нижний провод ЛЭП. Это стало причиной отключения подстанций «Кременкуль» и «Харлуши», в результате без электроснабжения остались жители 11 населенных пунктов пригорода Челябинска. Водитель большегруза не пострадал.

Восстановить электроснабжение южноуральцев энергетики смогли к 05:13, переключив потребителей на резервные схемы.

В «Челябэнерго» работает комиссия, совместно с сотрудниками правоохранительных органов энергетики выясняют обстоятельства происшедшего.

Энергетики «Россети Урал» отмечают тревожную тенденцию роста технологических нарушений электроснабжения потребителей Челябинской области, связанных с грубыми нарушениями правил поведения в охранных зонах и ведения несогласованных работ вблизи энергообъектов.

«С начала 2024 года в Челябинской области зафиксировано 23 случая стороннего воздействия на объекты электросетевой инфраструктуры: наезды на опоры, производство несанкционированных работ в охранных зонах, в том числе обрывы воздушных и кабельных линий крупногабаритной и строительной техникой и другое. В 2023 году в Челябинской области всего было зафиксировано порядка 165 случаев стороннего воздействия на энергообъекты», – рассказали представители компании.

Практически каждый такой инцидент становится причиной отключения электроэнергии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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