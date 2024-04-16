Глава СКР снова вернулся к теме «бродячего» рынка под Челябинском

Глава СКР Александр Бастрыкин вновь затребовал доклад по уголовному делу по факту незаконного строительства продовольственного рынка в Кременкуле.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, в ведомство обратились жители Челябинской области по вопросу продолжающейся незаконной деятельности продовольственного рынка на территории, прилегающей к жилым домам в поселке Кременкуль (Сосновский район).

По словам южноуральцев, торговые точки работают до сих пор. Более того, рядом начали строить новые объекты и общежития для рабочих. А владельцы рынка заявляют об увеличении количества рабочих-мигрантов. При этом о рейдах правоохранительных органов, по словам местных жителей, становится известно заранее и виновным удается избежать ответственности.

Напомним, оптовая ярмарка появилась в Кременкуле после того, как у торговцев ликвидированного в Челябинске Каширинского ранка возник конфликт с новыми соседями – обитателями микрорайона «Парковый премиум». Для рынка пришлось искать новое место, его предоставил владелец площадки в Кременкуле. Но жителям поселка такое соседство тоже не понравилось: они пожаловались в Следственный комитет и президенту РФ.

24 октября прошлого года на рынок наведались силовики. На объекте прошли обыски и некоторое время он не функционировал. Но довольно быстро возобновил работу, хотя и полулегально. Это вынудило жителей вновь обратиться к главе СКР. В дальнейшем ситуация развивалась молниеносно. 20 ноября на рынок вновь нагрянули силовики, а 21 ноября судебные приставы опечатали все боксы на торговой площадке и предложили работавшим на нем торговцам забрать скоропортящийся товар. Рынок был закрыт в рамках судебного разбирательства о признании его работы незаконной.

Однако через какое-то время иностранцы вновь открыли торговлю.

«Ранее указанная ситуация получила распространение в СМИ. Глава СК России поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства. В региональном следственном управлении расследуется уголовное дело», – напомнили в силовом ведомстве.

Т️еперь председатель СКР Александр Бастрыкин вновь затребовал у и.о. руководителя регионального управления ведомства Константина Правосудова доклад о проведенном по уголовному комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращениях доводов.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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