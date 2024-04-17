17 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

17.04.2024, среда
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09:00 Челябинск – Плановая выездная проверка по выполнению показателей формирования и сохранения контингента воспитанников в МДОУ города (МДОУ №10, ул. Гагарина, 4а; МДОУ №75, ул. Дзержинского, 83б; МДОУ №257, ул. Гагарина, 60в)
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09:00 Челябинск – Передвижной конференция «Авангард», посвященная вопросам коммуникации в некоммерческом секторе экономики (Спа-отель «Мелиот», ул. Салавата Юлаева, 17г)
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09:00 Челябинск – Выставка «О чем молчат куклы?» (Детская художественная школа искусств, Свердловский пр., 30)
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10:00 Челябинск – Международная научно-практическая конференция «Наука и вузы – химическому образованию: проблемы и пути их решения» (ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69, второй этаж, актовый зал)
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11:00 Челябинск – Мастер-классы «Мои первые шедевры» (Челябинская областная детская библиотека им. В.В. Маяковского, ул. Коммуны, 133)
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11:00 Челябинск – Телемост со Златоустом «Движение на опережение» (Челябинская областная детская библиотека им. В.В. Маяковского, ул. Энгельса, 61)
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12:00 Челябинск – Занятие «Школы молодого учителя» для учителей иностранного языка «Современный урок иностранного языка в контексте обновленного ФГОС общего образования» (МАОУ «Гимназия №23», ул. Кирова, 44)
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12:00 Челябинск – День Незнаек и Почемучек «Мудрые науки без назидания и скуки» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Экскурсия в театр оперы и балета (Челябинский театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Искусств, 1)
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14:00 Челябинск – Просмотр документального фильма «Шаг до победы» о хоккейном клубе «Трактор» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
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20:00 Челябинск – Программа «Больше, чем экскурсия, по театру кукол для взрослого зрителя» (Челябинский государственный областной театр кукол имени Владимира Вольховского, ул. Кирова, 8)
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