Площадь Революции в Челябинске закроют для пешеходов

В Челябинске ограничат передвижение пешеходов по главной площади.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, сегодня, 17 апреля, на площади Революции пройдет первая тренировка торжественного построения войск Челябинского гарнизона, приуроченного к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На время репетиции передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено.
Движение транспорта по проспекту Ленина закрываться не будет.
Начало мероприятия в 17:00.
Челябинцев просят заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений.
Челябинск, Виктор Елисеев
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