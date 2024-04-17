На Южном Урале дорожные камеры научат фиксировать нарушения правил проезда пешеходных переходов

В Челябинской области камеры автоматической фиксации научатся распознавать нарушения правил проезда пешеходных переходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, с начала 2024 года на территории региона на пешеходных переходах зарегистрировано 250 наездов на пешеходов.

«Для крупных городов области одним из наиболее распространенных видов происшествий являются наезды на пешеходов, большая часть которых совершены в зоне пешеходных переходов, – отметили в силовом ведомстве. – С начала года на пешеходных переходах зарегистрировано 116 наездов, в которых 6 человек погибло и 111 получили травмы».

В целях профилактики подобных происшествий рассматривается возможность использования технических средств видеофиксации нарушений правил проезда пешеходных переходов.

«В настоящее время проведена встреча с основными производителями, установленных на территории области приборов видеофиксации нарушений ПДД по доработке их функционала на фиксацию нарушений правил проезда пешеходных переходов. После проведения работ, технические средства, рассоложенные вблизи пешеходных переходов, планируется использовать для фиксации нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам», – уточнили представители ГИБДД.

За совершение таких правонарушений предусмотрена административная ответственность, напоминают в полиции: водителя могут оштрафовать на сумму от 1500 до 2500 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube