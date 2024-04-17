После наезда самокатчика на детскую коляску в Магнитогорске возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования новорожденной девочки в результате наезда самоката.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, информацию о ДТП сотрудники ведомстве обнаружили в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей.

Инцидент произошел в конце минувшей недели. Поздно вечером родители прогуливались с новорожденной дочерью в коляске. В районе улицы Бориса Ручьева на них вылетела группа молодых людей на электросамокатах.

Большинство самокатчиков сумели объехать горожан, но один из них врезался в детскую коляску. Коляска опрокинулась, и девочка выпала из нее.

По данным следствия, у ребенка выявлена ссадина носа, назначено амбулаторное лечение, других повреждений не зафиксировано.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан.

В настоящее время следователем истребована медицинская документация, допрошены родители девочки, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Челябинск, Виктор Елисеев

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