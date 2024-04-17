Власти Златоуста не торопятся расселять дом, растерявший свои балконы

Общественники требуют ускорить расселение дома в Златоусте, буквально разваливающийся на части.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, дом на улице Ковшова, 23 в Златоусте стремительно разрушается.

«Уже обрушились балконы с пятого по первый этаж. Рассыпается фундамент, текут крыша, потолки, стены и подвалы. Из стен выпадают кирпичи. Чудом никто не пострадал, когда у одной из соседок упал верхний балкон и снес все нижние. ЧП случилось ночью – повезло. Вместе с конструкцией в квартире жительницы вырвало кусок стены», – рассказывают общественники.

Произошло это в 2018 году. Только тогда местные власти решили, все-таки, признать дом ветхоаварийным. Но дальше этого дело не продвинулось. Год расселения, и то лишь ориентировочный, – 2025-й.

«Хотите ускорить? Соглашайтесь на маневренный фонд», – говорят в администрации. Но он ничем не лучше этого дома, сетуют южноуральцы.

Еще один вариант – получить вместо переселения компенсацию, в районе 2-2,5 миллионов рублей за трехкомнатную квартиру. На эти деньги в Златоусте можно купить только аналогичное «убитое» жилье.

Около 20 семей так и живут, боясь, что очередной ночью рухнет что-то еще. Подсчитали, что в очереди на расселение они примерно на 110 месте.

Общественники обратились в прокуратуру и следственный комитет. «Требуем справедливого решения от властей Златоуста по дому, который может не простоять эти пару лет», – подчеркивают активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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