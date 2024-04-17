Дело экс-мэра Каслей направили в суд

Экс-чиновница предстанет перед судом в Челябинской области за служебный подлог и превышение должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Каслинского городского поселения Екатерины Васениной, обвиняемой в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. По обоим обвинениям экс-чиновнице вменяют по четыре эпизода.

По версии следствия, с августа по октябрь 2022 года каслинка, занимавшая в то время пост главы города, продала директору управляющей компании четыре земельных участка, расположенные на территории поселения, по заниженной цене. За это организация бизнесмена бесплатно выполнила ряд работ в сфере обслуживания жилищно-коммунального хозяйства Каслинского городского поселения. Имущественный вред администрации Каслинского района и одноименного городского поселения, по оценкам следователей, превысил 574 тысячи рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователями СК России наложен арест на имущество бывшей чиновницы в размере причиненного ущерба.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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