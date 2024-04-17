Житель Сатки получил полмиллиона рублей за несчастный случай на крупном предприятии

В Сатке суд взыскал компенсацию морального вреда работнику, пострадавшему в ходе несчастного случая на производстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сотрудник ПАО «Комбинат Магнезит» получил тяжелую травму, выполняя работу на предприятии.

«В действиях работодателя выявлены нарушения требований охраны труда», – отметили в надзорном ведомстве. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что начальник смены не в достаточной мере контролировал соблюдение подчиненными требований охраны труда, а также позволил одному из сотрудников приступить к работе без защитных очков. В результате, работая с ударным инструментом, южноуралец получил травму глаза тяжелой степени.

По итогам проверки Саткинский городской прокурор обратился в суд с иском о компенсации работнику морального вреда. По результатам его рассмотрения суд решил взыскать в пользу работника полмиллиона рублей.

Судебный акт вступил в законную силу и фактически исполнен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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