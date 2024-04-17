Из Челябинска откроют прямые авиарейсы в Минск

Южноуральцы смогут напрямую вылететь в столицу Белоруссии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, авиаперелеты из Челябинска в Минск запланированы с мая ткущего года.

«Проведен конкурсный отбор на получение субсидии для осуществления авиаперелетов из Челябинска в Минск, победителем которого признано АО «Ред Вингс», – уточнили представители ведомства.

До конца апреля будет заключено соглашение, и уже во второй половине мая в столицу Белоруссии можно будет улететь напрямую из Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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